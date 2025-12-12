Il giovane latitante è stato individuato e bloccato all’interno di un’abitazione nel capoluogo, dove si nascondeva per sfuggire ai controlli

Arzana, fugge dalla comunità e ruba un’auto: rintracciato a Cagliari e arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 20 anni per il reato di evasione da una struttura comunitaria.

Il ragazzo si trovava agli arresti domiciliari presso la comunità di Arzana, dove stava scontando una misura cautelare per gravi episodi di maltrattamenti in famiglia commessi a Monserrato. Nonostante la custodia, il giovane ha tentato una fuga rocambolesca: ha rubato un’autovettura della struttura che lo ospitava, allontanandosi con altri tre detenuti, i quali sono stati rintracciati immediatamente.

La sua latitanza, tuttavia, è stata di breve durata. Gli investigatori della Squadra Mobile di Cagliari, che avevano avviato le ricerche subito dopo l’allarme, sono riusciti a ricostruire rapidamente i movimenti del fuggitivo. Nella serata di ieri, lo hanno individuato e bloccato all’interno di un’abitazione nel capoluogo, dove si nascondeva per sfuggire ai controlli.

I fatti ricostruiti dagli investigatori sono stati sottoposti al G.I.P., il quale, a seguito dell’udienza per direttissima, ha convalidato l’arresto e disposto per il giovane la misura cautelare in carcere.

