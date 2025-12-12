Cagliari, circa un migliaio di persone presenti allo sciopero della Cgil

Una piazza del Carmine gremita di manifestanti e drappi rossi ha segnato la massiccia adesione a Cagliari allo sciopero generale indetto dalla Cgil. Circa un migliaio di persone hanno incrociato le braccia per esprimere un netto “no” alla Legge di Bilancio del Governo.

L’atmosfera della protesta è stata caratterizzata da interventi dal palco che hanno ribadito le ragioni dello sciopero – dalle politiche economiche al taglio della spesa sociale – e dalla simbolica colonna sonora di “Bella Ciao”, intonata a più riprese dalla folla.

L’adesione non ha riguardato solo il mondo del lavoro: si è registrata una significativa partecipazione anche dal settore scuola, con moltissimi alunni che hanno scelto di disertare le lezioni per unirsi al presidio e manifestare il proprio dissenso. La mobilitazione nel capoluogo sardo si inserisce così nel quadro nazionale di protesta indetto dal sindacato.

