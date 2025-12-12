Notizie Cagliari Cagliari, circa un migliaio di persone presenti allo sciopero della Cgil

Cagliari, circa un migliaio di persone presenti allo sciopero della Cgil

Circa un migliaio di persone hanno incrociato le braccia per esprimere un netto "no" alla Legge di Bilancio del Governo

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: Udu Sassari - Instagram

Una piazza del Carmine gremita di manifestanti e drappi rossi ha segnato la massiccia adesione a Cagliari allo sciopero generale indetto dalla Cgil. Circa un migliaio di persone hanno incrociato le braccia per esprimere un netto “no” alla Legge di Bilancio del Governo.

L’atmosfera della protesta è stata caratterizzata da interventi dal palco che hanno ribadito le ragioni dello sciopero – dalle politiche economiche al taglio della spesa sociale – e dalla simbolica colonna sonora di “Bella Ciao”, intonata a più riprese dalla folla.

L’adesione non ha riguardato solo il mondo del lavoro: si è registrata una significativa partecipazione anche dal settore scuola, con moltissimi alunni che hanno scelto di disertare le lezioni per unirsi al presidio e manifestare il proprio dissenso. La mobilitazione nel capoluogo sardo si inserisce così nel quadro nazionale di protesta indetto dal sindacato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE