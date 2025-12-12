Paura ad Assemini sulla ss 130, uomo in bicicletta investito da un furgoncino

Data la serietà delle lesioni riportate, il personale del 118 ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito l'uomo d’urgenza all'ospedale Brotzu di Cagliari

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 12 dicembre, sulla Strada Statale 130. All’altezza del chilometro 14, nel tratto compreso tra i due varchi semaforici che conducono ad Assemini, un ciclista è stato travolto da un furgoncino.

La vittima, che si trovava in sella alla sua bicicletta e procedeva nella stessa direzione di marcia del veicolo (verso Iglesias), è stata soccorsa immediatamente. Data la serietà delle lesioni riportate, il personale del 118 ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito l’uomo d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni di salute sono attualmente sotto valutazione, ma secondo i primi operatori sanitari giunti sul posto, apparirebbero critiche.

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti prontamente i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari. I militari stanno ora lavorando per eseguire i rilievi necessari e definire con precisione la dinamica esatta che ha portato all’investimento.

