Elisabetta Canalis, confermate le indiscrezioni sul legame con Alvise Rigo

Le speculazioni degli ultimi mesi hanno trovato conferma: la showgirl Elisabetta Canalis e l’attore e modello Alvise Rigo hanno un legame. È stata la stessa Canalis, 47 anni, a renderlo pubblico attraverso un post di auguri sul suo profilo Instagram in occasione del compleanno di Rigo, che ha compiuto 33 anni.

Lo scatto condiviso, sebbene non mostri un bacio, è inequivocabile: i due sono ritratti abbracciati e sorridenti in sella a una moto a Milano.

Nonostante la Canalis si trovi al momento in California, ha voluto assicurarsi di celebrare pubblicamente la ricorrenza, ponendo fine in modo definitivo a tutte le voci che circolavano sul loro legame.

