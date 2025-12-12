Atalanta-Cagliari, Idrissi: “Abbiamo fiducia e serenità, faremo il possibile”

"I tifosi possono stare sereni perché tengo tanto alla maglia e darò sempre il massimo", ha aggiunto l'esterno rossoblù

Riyad Idrissi, difensore sardo del Cagliari alla sua prima esperienza in Serie A, ha parlato della prossima gara contro l’Atalanta valevole per la 15a giornata di campionato.

“Aver vinto con la Roma dà fiducia e serenità, anche se questa c’è sempre stata. Cercheremo di fare il possibile”, ha detto il laterale rossoblù ai microfoni di SkySport.

“Fino ad ora ho avuto tanto spazio, tanti minuti, sono felice di ciò che il mister, la società ed i compagni mi stanno dando. Mi stanno aiutando a crescere e migliorare, io cerco di dare sempre il meglio i tifosi possono stare sereni perché tengo tanto alla maglia e darò sempre il massimo”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it