Gonnosfanadiga, maltratta la madre e aggredisce il fratello: 26enne arrestato

All'arrivo dei militari, il 26enne ha reagito con estrema violenza: impugnando un rampino in ferro, si è scagliato contro gli agenti nel tentativo di colpirli

I Carabinieri della Stazione di Gonnosfanadiga, coadiuvati dai colleghi di San Gavino Monreale, hanno tratto in arresto nella serata di ieri un uomo di 26 anni, disoccupato e già noto alle Forze dell’Ordine del paese. Le accuse a suo carico riguardano i reati di violenza o minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

L’intervento delle forze dell’ordine è stato richiesto dalla Centrale Operativa, allertata dal fratello dell’aggressore, che segnalava una seria situazione di pericolo all’interno della casa di famiglia. Stando alla ricostruzione, il giovane, in palese stato di alterazione psicofisica, avrebbe prima maltrattato la madre convivente. Quando il fratello è intervenuto per difenderla, l’aggressore lo avrebbe ferito, rendendo necessario l’intervento del personale sanitario.

All’arrivo dei militari, il 26enne ha reagito con estrema violenza: impugnando un rampino in ferro, si è scagliato contro gli agenti nel tentativo di colpirli. La pronta reazione dei Carabinieri ha permesso di contenere e immobilizzare l’esagitato, scongiurando che si verificassero ulteriori conseguenze.

Dopo aver ricostruito l’intera dinamica dei fatti, l’uomo è stato tratto in arresto. Espletate le formalità di rito, ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria per la giornata odierna.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it