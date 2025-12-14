Continuità territoriale aerea, attesa per l’apertura delle offerte dei vettori

Si è chiusa venerdì 12 dicembre, alle 13, la fase di presentazione delle offerte per il nuovo servizio di Continuità Territoriale Aerea che collegherà gli aeroporti sardi di Cagliari, Alghero e Olbia con Roma Fiumicino e Milano Linate. Il prossimo passaggio è fissato per lunedì 15 dicembre alle 11, quando si terrà la seduta pubblica di apertura delle offerte, dove verrà verificata la presenza di proposte per ciascun collegamento previsto dal bando.

Conclusa la seduta pubblica, scatteranno le procedure tecniche per la nomina della commissione giudicatrice e per l’avvio della valutazione delle offerte, sia sotto il profilo economico che qualitativo. Il bando, pubblicato nei mesi scorsi dall’assessorato regionale dei Trasporti, entrerà in funzione a partire dalla fine di marzo 2026.

Il modello introduce importanti novità rispetto al passato. Previsto un aumento strutturale delle frequenze e dei posti disponibili su tutte le rotte in continuità territoriale. Ampliata l’articolazione degli orari, suddivisi in quattro fasce giornaliere, per dare ai passeggeri la possibilità di effettuare l’andata e ritorno nella stessa giornata.

Sul fronte delle tariffe, il nuovo sistema prevede prezzi agevolati per i residenti, con costi indicativi intorno ai 30 euro a tratta per Roma e ai 44 euro per Milano. Le agevolazioni vengono estese anche a nuove categorie, come lavoratori e militari con sede stabile in Sardegna e sportivi agonisti non professionisti. Vengono inoltre introdotte tariffe calmierate per i non residenti legati all’Isola da rapporti familiari fino al terzo grado. Lo stesso vale per quelli impegnati nell’assistenza a familiari ai sensi della legge 104, che potranno volare con un sovrapprezzo limitato rispetto alla tariffa riservata ai residenti.

Resta confermata la previsione di tariffe massime valide tutto l’anno per i lavoratori non residenti che si spostano da e verso la Sardegna per motivi professionali.

