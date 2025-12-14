Carbonia, tentano un furto al supermercato: arrestata una coppia

Secondo quanto ricostruito, una donna di 35 anni e un uomo di 34 anni hanno cercato di portare via della merce dal negozio occultandola

Tentato furto in un esercizio commerciale di Carbonia, dove nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione locale sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 da parte del personale del punto vendita. L’allarme è scattato quando due clienti hanno cercato di superare le barriere antitaccheggio senza pagare la merce.

Secondo la ricostruzione dei militari, una donna di 35 anni e un uomo di 34, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell’ordine, avrebbero nascosto all’interno di una borsa diversi prodotti alimentari per un valore complessivo di circa 50 euro, tentando poi di allontanarsi dalle casse. L’arrivo tempestivo dei Carabinieri ha permesso di bloccare la coppia ancora all’interno del negozio e di procedere all’arresto in flagranza di reato.

La refurtiva è stata interamente recuperata e riconsegnata all’esercente. Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati condotti nelle camere di sicurezza, dove rimarranno in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata di lunedì 15 dicembre davanti al Tribunale di Cagliari.

