Maltempo in arrivo sulla Sardegna, scatta l’allerta gialla

Piogge e temporali attesi tra lunedì e martedì, rischio idrogeologico in diverse aree dell’Isola

La settimana in arrivo parte all’insegna del maltempo in Sardegna. Tra lunedì e martedì sono previsti rovesci e temporali anche intensi. Alla luce delle previsioni, la Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo di codice giallo per rischio idrogeologico.

L’allerta sarà in vigore a partire dalle ore 18 di lunedì 15 dicembre 2025 e resterà valida fino alle 23.59 della stessa giornata. Le zone maggiormente esposte al rischio sono l’Iglesiente, il Campidano e l’area del Flumendosa, dove potrebbero verificarsi criticità legate alle precipitazioni.

Secondo gli esperti, le piogge faranno il loro ingresso nel tardo pomeriggio, intensificandosi in serata e durante la notte, con fenomeni localmente forti. Il maltempo interesserà inizialmente la Sardegna per poi estendersi anche al Nord-Ovest dell’Isola.

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e attenzione nelle aree soggette a possibili allagamenti o smottamenti.

