Monserrato, incendio in un’abitazione: salvi inquilini e i loro animali | Video

Le fiamme hanno coinvolto arredi e una bombola di Gpl, messi in sicurezza dai Vigili del fuoco. Nessun ferito

Intervento dei Vigili del fuoco nella serata di oggi, domenica 14 dicembre, a Monserrato. Intorno alle 19 è divampato un incendio nel cortile di un’abitazione situata all’angolo tra via Eutropio e via Sempione. Le fiamme hanno interessato alcuni arredi presenti all’esterno e una bombola di Gpl, che è stata prontamente portata fuori dall’area interessata, raffreddata e resa sicura.

Il rapido intervento della squadra operativa del Comando provinciale di Cagliari ha impedito che il rogo si propagasse all’interno dello stabile. Al momento dell’arrivo dei soccorritori non erano presenti persone all’interno dell’abitazione.

Nel corso delle operazioni i Vigili del fuoco hanno provveduto anche a mettere in salvo alcuni animali, tra cui 4 gatti, un cane e alcuni pappagallini. A supporto della squadra è intervenuta anche un’autobotte.

Le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso, così come gli accertamenti finalizzati a chiarire le cause che hanno originato l’incendio.

