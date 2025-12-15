Maltempo in Sardegna, precipitazioni diffuse: la Protezione Civile dirama l’allerta

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha diramato un Avviso di allerta per rischio idrogeologico che sarà in vigore dalle ore 18:00 di oggi, lunedì 15 dicembre, fino alle 11:59 di domani, martedì 16 dicembre 2025. È stato stabilito il Codice Giallo (criticità ordinaria) per un totale di cinque zone dell’Isola: Iglesiente, Campidano, Flumendosa Flumineddu, Tirso e Gallura.

L’avviso si fonda su previsioni di maltempo caratterizzate da precipitazioni diffuse. In particolare, tra la serata del 15 dicembre e la prima parte della giornata del 16 dicembre, i settori orientale e meridionale della Sardegna saranno interessati da piogge, anche sotto forma di rovesci o temporali isolati, che potranno raggiungere un’intensità moderata. Si prevedono cumulati complessivi elevati o, localmente, molto elevati.

Sui restanti settori regionali, si registreranno invece precipitazioni sparse con accumuli che saranno localmente moderati. I fenomeni atmosferici prenderanno avvio dal settore meridionale e sud-orientale, per poi propagarsi gradualmente sull’intero territorio sardo.

