Sepolcro Eleonora d’Arborea, crescono le probabilità che sia nella Cattedrale di Oristano

Nuove e più solide evidenze documentarie indicano che il luogo di sepoltura della Giudicessa Eleonora d’Arborea è molto probabilmente la Cattedrale di Oristano, smentendo l’ipotesi che le sue spoglie fossero custodite nel Seminario.

Già nel 2000, lo studioso Paolo Gaviano aveva suggerito che la cappella di San Bartolomeo — situata all’estremità settentrionale del transetto — fosse il designato “sepolcro della dinastia arborense”, citando come fonte il testamento di Ugone II risalente al 1335.

Questa tesi ha ricevuto una conferma decisiva grazie ai recenti ritrovamenti effettuati da Raffaele Bua, funzionario dell’Archivio storico diocesano. I documenti attestano che, nel 1572, un altare di San Bartolomeo si trovava esattamente nell’area dove oggi sorge il battistero.

Ciò fa ritenere altamente probabile che in quella specifica zona — situata alla destra dell’altare maggiore e in prossimità dell’ingresso laterale della Cattedrale — riposino i resti di Eleonora insieme a quelli dei suoi predecessori.

La questione della sepoltura è stata rilanciata e discussa venerdì scorso durante il convegno intitolato “Sepulcro anticorum nostrorum. Sulle tombe dei Giudici d’Arborea”, tenutosi al Museo Diocesano Arborense. L’evento, promosso dal direttore scientifico dell’Istar, Giampaolo Mele, è servito non solo a riaffermare l’importanza simbolica della Cattedrale come potenziale luogo di riposo della più famosa giudicessa, ma anche a onorare la memoria e i contributi originali di Gaviano.

