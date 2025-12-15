Manovra Finanziaria, sindacati critici: “Dubbi sulla destinazione delle risorse”

Oggi, la Terza Commissione (Bilancio) del Consiglio regionale, guidata dal presidente Alessandro Solinas (M5s), ha tenuto un’audizione con i rappresentanti delle principali confederazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil e Ugl) in merito alla discussione sulla Manovra Finanziaria 2026.

Tutti i sindacati presenti hanno espresso un parere positivo riguardo alla risoluzione della controversia con lo Stato concernente le entrate fiscali della Regione.

Nicola Cabras, segretario regionale della Cgil, ha aperto il dibattito evidenziando che “Le risorse manovrabili nella Finanziaria sono contenute, l’auspicio è che le priorità segnalate dal sindacato trovino risposte nella programmazione dei fondi resi disponibili dall’accordo sulle entrate”. Il segretario ha poi aggiunto: “In ogni caso, attendiamo possibili emendamenti migliorativi sulla base delle nostre richieste – anche con l’auspicio che si possa ritrattare la rateizzazione per garantire l’intera disponibilità delle somme in tempi stretti e poter davvero pianificare azioni di rilancio del sistema economico e sociale della Sardegna”. Cabras ha accolto con favore l’impegno a discutere in tempi brevi sull’impiego delle nuove risorse.

Infine, Fulvia Murru, segretaria generale della Uil Sardegna, ha sottolineato l’urgenza dell’approvazione: “La legge di bilancio regionale deve essere chiusa entro dicembre, senza alibi, per garantire certezze a Comuni, lavoratrici, lavoratori, cittadini e pensionati. È una responsabilità politica che non può essere rinviata. Allo stesso tempo, serve una scelta politica chiara e una programmazione che guardi già alla finanziaria successiva, evitando interventi frammentati e privi di visione”.

