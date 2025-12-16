Selargius, automobile a fuoco sulla ss 387: intervengono i Vigili del fuoco

Grazie all'intervento dei Vigili del fuoco e carabinieri, le fiamme che avvolgevano l'auto sono state spente e l'area è stata messa in sicurezza

Un veicolo ha preso fuoco nella notte lungo la Strada Statale 387, richiedendo l’intervento congiunto di Vigili del Fuoco e Carabinieri. L’allarme è scattato intorno alle 6:00 del mattino, lanciato da alcuni automobilisti di passaggio nel tratto stradale compreso tra Selargius e Dolianova.

Il personale dei Vigili del Fuoco e i militari dell’Arma sono giunti sul luogo, all’altezza dell’incrocio con una via di accesso secondaria alla statale.

Grazie al loro intervento immediato, le fiamme che avvolgevano l’auto sono state spente e l’area è stata messa in sicurezza.

