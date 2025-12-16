Meteo Sardegna, stop ai temporali: cielo sereno e prevalentemente soleggiato

Il tempo sarà nel complesso asciutto e prevalentemente soleggiato, benché caratterizzato da una nuvolosità irregolare su gran parte dell'Isola

La giornata di oggi, mercoledì 16 dicembre, vedrà la Sardegna influenzata da un regime di alta pressione, che tenderà a stabilizzare le condizioni atmosferiche. Tuttavia, non si tratterà di un anticiclone robusto, poiché una circolazione ciclonica rimane attiva nel Mediterraneo centrale, influenzando parzialmente il quadro meteorologico isolano nei giorni a venire.

Di conseguenza, il tempo sarà nel complesso asciutto e prevalentemente soleggiato, benché caratterizzato da una nuvolosità irregolare su gran parte dell’Isola.

Nello specifico, lungo le coste occidentali e meridionali, così come nelle aree interne sia a nord che a sud e sulle zone montuose, il cielo sarà caratterizzato da un’alternanza di nubi sparse e schiarite per l’intero arco della giornata, senza che si registrino precipitazioni significative.

Diversa la situazione sul litorale orientale, dove la mattinata sarà ancora soleggiata, ma si prevede un progressivo aumento delle nubi nel corso della sera, fino a rendere il cielo prevalentemente coperto o molto nuvoloso.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it