Calciomercato Cagliari, quattro giocatori potrebbero partire a gennaio

Il calciomercato invernale è ormai alle porte, con l’inizio ufficiale nei primi giorni del mese di gennaio 2026, e il Cagliari è già attivo con il suo Direttore sportivo Guido Angelozzi per valutare eventuali acquisti e cessioni che sfoltirebbero la rosa.

Sul piano delle uscite ci potrebbero essere quattro giocatori che finora hanno trovato poco spazio e Angelozzi piazzerebbe (anche in prestito) per fargli ritrovare il minutaggio mancato fin qui con la maglia rossoblù.

Si tratta di Alessandro Di Pardo, Luca Mazzitelli, Nicolò Cavuoti e Marko Rog. Per loro Pisacane non è riuscito a ritagliare grande spazio e una possibile cessione a gennaio potrebbe agevolare il Cagliari anche sul piano delle entrate per rinforzare la rosa.

