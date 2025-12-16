Premio Puskás 2025, il sardo Deiola non ce l’ha fatta: trionfa Montiel

Niente da fare per Alessandro Deiola. Il Premio Puskás 2025 per il miglior gol dell’anno è andato a Santiago Montiel, attaccante dell’Independiente, grazie a una straordinaria rovesciata realizzata contro l’Independiente Rivadavia nella Liga Profesional argentina.

Una rete di rara bellezza per difficoltà, coordinazione e precisione, che ha conquistato pubblico e giuria. Montiel, 25 anni, diventa così il secondo argentino consecutivo a vincere il riconoscimento dopo Alejandro Garnacho nel 2024 e il terzo argentino nella storia del premio, dopo la celebre rabona di Erik Lamela nel 2011.

Per il Cagliari resta comunque l’orgoglio della presenza di Deiola tra gli 11 finalisti. Il centrocampista di San Gavino è stato l’unico italiano in gara, con un gol che ha ottenuto visibilità internazionale e lo ha collocato tra i migliori del 2025. Una mancata vittoria che non cancella il prestigio del traguardo raggiunto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it