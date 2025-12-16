Furto nelle case di due calciatori del Cagliari: colpiti Esposito e Luvumbo

Furto all’interno delle abitazioni di due calciatori del Cagliari Calcio. Nel mirino dei ladri sono finiti gli attaccanti rossoblù Sebastiano Esposito e Zito Luvumbo, le cui case si trovano nello stesso edificio bifamiliare in centro città.

Secondo quanto apprende l’Ansa, i malviventi avrebbero agito forzando le porte-finestre al piano terra, introducendosi all’interno degli appartamenti e mettendo completamente a soqquadro le stanze alla ricerca di oggetti di valore. A essere portati via sarebbero stati soprattutto vestiti ed effetti personali, mentre il bottino complessivo non è stato ancora quantificato con precisione.

Non è chiaro il momento esatto in cui il furto è stato messo a segno. Sabato scorso entrambi i giocatori erano impegnati in trasferta a Bergamo contro l’Atalanta; successivamente Luvumbo ha lasciato Cagliari per raggiungere la sua nazionale, l’Angola, con cui è impegnato nella Coppa d’Africa.

La scoperta del furto è avvenuta nella mattinata odierna, quando Sebastiano Esposito, rientrando a casa, ha notato i segni dell’effrazione e ha immediatamente allertato il 113. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante per un primo sopralluogo, seguiti dagli specialisti della Polizia Scientifica, che hanno effettuato i rilievi tecnici.

Gli investigatori acquisiranno anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso i responsabili durante l’allontanamento. Le indagini sono in corso.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it