Frontale tra due camion sulla 131 dcn, ferito uno dei conducenti

Grave incidente stradale sulla ss131 dcn, subito dopo le gallerie di Prato Sardo. Per cause ancora in corso di accertamento, due camion si sono scontrati frontalmente.

La squadra 1A dei Vigili del fuoco di Nuoro è intervenuta per estrarre il conducente di uno dei mezzi, rimasto ferito. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro per gli accertamenti del caso. Il secondo conducente è rimasto illeso.

La strada è temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle autorità competenti. Sul posto sono presenti anche ambulanza del 118 e forze dell’ordine per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it