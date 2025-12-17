Sanluri, arrestato un 23enne per droga

Il giovane, fermato per un controllo dai Carabinieri, è stato trovato con hashish, marijuana, bilancini e materiale per il confezionamento

Un giovane di 23 anni, disoccupato e residente a Sanluri, è stato arrestato nella serata di ieri dai Carabinieri della locale Stazione con l’accusa di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scaturita nel corso di un servizio di controllo del territorio nel centro abitato. I militari hanno notato il ragazzo aggirarsi a piedi con atteggiamento sospetto nei pressi di un’attività commerciale situata lungo una delle principali vie cittadine. Fermato per un controllo e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di circa 4 grammi di hashish, nascosti negli indumenti, e di 160 euro in contanti.

Il nervosismo manifestato dal giovane e il contesto hanno indotto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti estendendo la perquisizione alla sua abitazione. All’interno della camera da letto sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori quantitativi di marijuana, parte già suddivisa in dosi e parte sotto forma di residui, oltre a diversi bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, strumenti per la triturazione, lame intrise di sostanza stupefacente e più telefoni cellulari. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e sarà sottoposto ad analisi da parte dei tecnici del Ris.

Al termine delle formalità di rito, il 23enne è stato accompagnato in caserma e successivamente posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. È ora in attesa del processo per direttissima, fissato per la mattinata odierna.

