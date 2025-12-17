Capoterra, abusi edilizi in zona vincolata: scattano i sequestri

Un’area e due immobili sono stati sequestrati nelle campagne di Capoterra, in località San Girolamo, al termine di accertamenti congiunti condotti dal personale della Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Uta e dalla Polizia Locale del Comune.

Durante i controlli è emersa una trasformazione urbanistico-edilizia realizzata all’interno di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. In particolare è stata accertata l’installazione di un manufatto prefabbricato su un’area appositamente predisposta e la ristrutturazione di un rudere, entrambe eseguite in assenza delle necessarie autorizzazioni comunali, regionali e della Soprintendenza per i beni paesaggistici.

Alla luce delle violazioni riscontrate, le autorità hanno proceduto al sequestro dell’area e dei due immobili interessati. Il provvedimento è stato successivamente convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari. I reati contestati riguardano la realizzazione di opere edilizie in area vincolata, fattispecie che prevede pene severe, con la reclusione da uno a 4 anni, oltre alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi.

