Burcei, rifiuti speciali abbandonati: sequestro da 100mila euro in un’officina

Al termine di un’attività ispettiva mirata alla tutela ambientale, i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Cagliari, con il supporto del Nucleo Elicotteri di Elmas e dei militari della Stazione di Burcei e della Compagnia di Quartu Sant’Elena, hanno denunciato in stato di libertà il legale rappresentante di un’officina meccanica attiva nel territorio comunale.

Il controllo rientra nell’ambito delle verifiche sul rispetto della normativa relativa alla gestione dei rifiuti e alla tutela delle acque e dell’aria. Nel corso degli accertamenti è emerso che, in un’area pertinenziale dell’attività priva di un adeguato sistema di raccolta e gestione delle acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali, erano stati depositati in modo incontrollato circa 100 metri cubi di rifiuti speciali, sia pericolosi sia non pericolosi, direttamente riconducibili all’attività di riparazione di autovetture.

A seguito delle irregolarità riscontrate, l’area interessata e i rifiuti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro preventivo d’iniziativa. Il valore complessivo dei beni sequestrati è stato stimato in circa 100.000 euro.

Le condotte segnalate all’Autorità Giudiziaria riguardano l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti pericolosi. Contestato anche il mancato rispetto della disciplina regionale in materia di scarichi, che impone l’obbligo di sistemi adeguati di raccolta, trattamento e smaltimento.

