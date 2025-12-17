Cabras, irregolarità negli immobili per turisti: sanzionati i proprietari

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Oristano ha concluso una vasta operazione di controllo nel territorio di Cabras, portando alla luce numerose irregolarità nella gestione delle locazioni turistiche. L’indagine, che ha setacciato le annualità fiscali 2022 e 2023, ha preso di mira sia gli immobili promossi sulle grandi piattaforme di prenotazione online, sia quelli gestiti tramite canali privati.

Dagli accertamenti dei militari sono emersi 112 episodi di mancato o ritardato pagamento dell’imposta di soggiorno. Oltre ai tributi locali, i finanzieri hanno contestato violazioni ben più ampie, che spaziano dall’evasione fiscale (omessa dichiarazione dei redditi) all’inosservanza delle leggi regionali sulle strutture ricettive, fino alla mancata esposizione dello IUN (Codice Identificativo Univoco).

Sotto il profilo amministrativo, sono stati sanzionati sei proprietari per aver gestito gli affitti senza le autorizzazioni necessarie o in modo non conforme alle normative vigenti. Tuttavia, le irregolarità più gravi hanno riguardato il profilo della sicurezza pubblica.

Quattro dei gestori controllati sono stati infatti denunciati all’autorità giudiziaria: per ben 120 ospiti totali, i proprietari non avevano provveduto a trasmettere alle autorità le generalità degli alloggiati entro le 24 ore dall’arrivo, violando così l’obbligo tassativo di comunicazione previsto per legge.

