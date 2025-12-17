Paulilatino, scontro tra mezzo pesante e 4 automobili: chiuso un tratto della 131

Una persona è rimasta ferita nello scontro; lungo la strada, in direzione Cagliari, traffico in tilt e lunghe code di veicoli

Un incidente incidente stradale sta paralizzando la circolazione sulla Statale 131 “Carlo Felice” in direzione Cagliari. All’altezza del chilometro 119, nei pressi di Paulilatino, si è verificato un violento scontro a catena che ha visto coinvolti cinque mezzi, tra i quali figura anche un veicolo pesante.

Il bilancio attuale parla di una persona rimasta ferita nel sinistro. A causa della presenza dei veicoli incidentati sulla carreggiata, l’arteria stradale è stata temporaneamente interdetta al transito verso sud. Il traffico è attualmente deviato sulla rete viaria provinciale, con gli automobilisti che vengono instradati su percorsi alternativi per poi rientrare sulla Statale al chilometro 104.

La situazione della viabilità è critica: si segnalano già chilometri di incolonnamenti e pesanti rallentamenti. Sul luogo dell’incidente sono al lavoro il personale dell’Anas e le forze dell’ordine, impegnati nei rilievi di rito, nella gestione dei flussi veicolari e nelle operazioni di sgombero della carreggiata per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

