Furto con scasso in negozio Vodafone a Sassari: gli arrestati sono due giovani

Emergono nuovi particolari sulla tentata spaccata avvenuta ai danni del punto vendita Vodafone di via Muroni. Due ragazzi, sorpresi nel cuore della notte dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Sassari, sono stati fermati con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso.

L’episodio si è consumato intorno alle 02:30, quando l’allarme sonoro dell’attività è scattato, richiamando l’attenzione di una pattuglia che si trovava a transitare nella vicina viale Italia. I militari si sono diretti immediatamente verso l’origine del segnale, intercettando i due malviventi che, con i volti nascosti dai cappucci, stavano cercando di dileguarsi dopo aver capito di essere stati scoperti.

Dalle successive ricostruzioni è emerso che i giovani erano riusciti a penetrare all’interno del locale dopo aver mandato in frantumi la vetrata d’ingresso con un calcio violento. Una volta bloccati, i due sono stati condotti in caserma e, su ordine della Procura di Sassari, posti inizialmente agli arresti domiciliari.

In sede di udienza di convalida, il giudice ha confermato la legittimità del provvedimento restrittivo, disponendo per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di firma in attesa del processo.

