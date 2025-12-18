Cagliari, caccia all’attaccante: il sogno è Lorenzo Lucca del Napoli

Il Cagliari inizia a muovere i primi passi in vista dell’apertura della sessione invernale di calciomercato nel mese di gennaio. Il Direttore sportivo Angelozzi studia le mosse per rinforzare la rosa a disposizione di mister Pisacane.

Per il reparto arretrato è stata avanzata la richiesta al Como per un clamoroso ritorno di Alberto Dossena in rossoblù: il difensore, reduce da un lungo stop per la rottura del legamento crociato, troverebbe pochissimo spazio nella squadra di Fabregas e Pisacane apprezza tantissimo le sue qualità.

Il vero nodo resta quello del centravanti dopo l’infortunio di Belotti con i soli Borrelli e Pavoletti come vere prime punte. Nelle ultime ore il nome accostato al Cagliari sarebbe quello di Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 del Napoli che, con il ritorno di Lukaku e la presenza di Hoijlund, verrebbe diminuire notevolmente le proprie chance di scendere in campo.

Il Napoli non vorrebbe buttare all’aria il pesante investimento fatto e il giocatore vorrebbe rilanciarsi dopo una prima parte di campionato deludente con gli azzurri, anche in ottica Mondiale con la Nazionale, per questo l’idea più possibile sarebbe quella di una cessione in prestito per 6 mesi; il Cagliari osserva interessato.

