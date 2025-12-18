Brutto incidente a Castelsardo, auto fuori strada: ferito il conducente

I Vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre il conducente ferito dalle lamiere dell'auto e affidarlo alle cure del personale medico

Un violento fuori strada si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18:00, lungo la Provinciale 90 in direzione Castelsardo. Per cause ancora in fase di accertamento, un’autovettura è uscita di carreggiata terminando la sua corsa oltre il bordo stradale.

L’incidente ha richiesto un delicato intervento da parte dei Vigili del Fuoco di Sassari, giunti tempestivamente sul posto. Gli uomini della squadra hanno dovuto applicare tecniche specialistiche di estricazione per liberare l’unico occupante del mezzo, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo deformato dall’impatto.

Una volta estratto in sicurezza, il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, presente sul luogo con un’ambulanza. Mentre i soccorritori si occupavano della stabilizzazione del paziente, i Carabinieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a effettuare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

