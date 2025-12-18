Quartu, inseguimento nella notte e sequestro di carne rubata: 3 arresti

Un controllo stradale si è trasformato in un concitato inseguimento nella serata di ieri a Quartu Sant’Elena, concludendosi con l’arresto di tre uomini residenti nell’hinterland cagliaritano. I militari della Sezione Radiomobile, supportati dai colleghi di Monserrato, hanno intercettato una Ford Focus in località San Forzorio. Il conducente, ignorando l’alt imposto dalle forze dell’ordine, ha tentato di seminare la pattuglia a folle velocità, venendo però bloccato dopo un breve tragitto senza che nessuno rimanesse ferito.

La sorpresa maggiore per i Carabinieri è arrivata durante l’ispezione dell’abitacolo e del bagagliaio: i tre trasportavano oltre due quintali di carne già macellata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il carico era stato sottratto illegalmente a una società di distribuzione alimentare di Selargius e sarebbe dovuto arrivare originariamente in un centro vendita del sassarese. Oltre alla merce, i militari hanno sequestrato 380 euro in contanti, somma ritenuta frutto della vendita in nero di una parte della fornitura già effettuata dai sospettati.

L’intera partita di carne è stata prontamente riconsegnata al legittimo proprietario, mentre i tre soggetti sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e appropriazione indebita. Dopo le procedure di identificazione in caserma, gli arrestati sono stati scortati presso le proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari, restando a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le fasi successive del procedimento.

