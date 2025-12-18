Truffe su consulenze bancarie e intermediazioni: donna arrestata nell’oristanese

La donna si faceva consegnare del denaro e, secondo gli inquirenti, il bottino ottenuto si aggirerebbe intorno ai 235.000 euro

Un’indagine congiunta condotta dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza di Oristano ha fatto luce su un sistematico giro di raggiri che ha coinvolto decine di vittime, spesso scelte tra la cerchia di amicizie e conoscenti della sospettata. La donna, approfittando della vulnerabilità o dei problemi personali dei malcapitati, aveva costruito un’immagine di consulente esperta e affidabile.

La presunta truffatrice agganciava le sue prede promettendo assistenza in settori complessi come la burocrazia bancaria, la gestione di pratiche ereditarie, consulenze fiscali o l’attivazione di vantaggiose polizze assicurative e investimenti. Con la falsa promessa di sbloccare situazioni ereditarie o ottimizzare i risparmi, riusciva a farsi consegnare ingenti somme di denaro. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il bottino complessivo supererebbe i 235.000 euro, una cifra considerevole che la donna avrebbe in gran parte dissipato attraverso il gioco d’azzardo.

Oltre alle accuse di raggiro, gli inquirenti hanno ravvisato anche il reato di estorsione, portando all’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di firma per la sospettata. Insieme a questo provvedimento, le autorità hanno proceduto a un massiccio sequestro preventivo che ha interessato le proprietà immobiliari della donna, le sue disponibilità sui conti correnti e le somme depositate nei vari portali di gioco online. L’intervento coordinato dei militari ha permesso di porre fine a un’attività criminosa che non si limitava a sottrarre risparmi, ma minava profondamente l’equilibrio psicologico di vittime già segnate da situazioni di fragilità o difficoltà familiari.

