Capoterra, violenza contro i genitori: 22enne arrestato

L’intervento dei Carabinieri nella notte: per il giovane l’accusa è di maltrattamenti contro familiari

Momenti di forte tensione nella notte a Capoterra, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti in un’abitazione del centro abitato dopo la richiesta di aiuto di una coppia di coniugi anziani. I due genitori avevano segnalato una situazione ormai fuori controllo all’interno del nucleo familiare, chiedendo l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

Una volta sul posto, i militari hanno raccolto la testimonianza dei coniugi, che hanno riferito di essere stati aggrediti poco prima dal figlio, un 22enne disoccupato e già noto alle forze di polizia, al termine di una lite scoppiata per motivi futili.

Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno però fatto emergere un quadro ben più grave: secondo quanto ricostruito, l’episodio si inserirebbe in una serie di comportamenti violenti e vessatori che andavano avanti da tempo, caratterizzati da minacce, insulti e percosse.

Alla luce degli elementi raccolti e della gravità della situazione, il giovane è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti contro familiari. Condotto in caserma per le formalità di rito, è stato successivamente trasferito nella casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it