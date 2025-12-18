Patto per la sicurezza urbana a Cagliari, più controlli e telecamere

Prefettura e Comune rafforzano la collaborazione contro criminalità, degrado e disagio sociale

È stato sottoscritto a Palazzo Bacaredda il rinnovo del Patto per la sicurezza urbana tra il Prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo e il Sindaco Massimo Zedda. L’accordo, firmato mercoledì 17 dicembre, è stato approvato dal Ministero dell’Interno ed elaborato nel pieno rispetto delle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali, consolida una collaborazione strategica tra Forze di Polizia, Polizia locale e Comune.

Il Patto individua numerosi ambiti di intervento prioritari. Dalla microcriminalità allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ma anche contrasto alla violenza di genere e ai reati contro minori, fino al governo e al monitoraggio della movida.

Un punto centrale dell’intesa riguarda il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza. Parallelamente, il Comune si impegna a promuovere campagne di sensibilizzazione e interventi di rafforzamento dell’illuminazione pubblica.

Alla Prefettura il compito di coordinare le attività di polizia, attraverso servizi interforze con il supporto della Polizia locale e l’utilizzo dei dati della georeferenziazione dei reati. Con apposito decreto prefettizio sarà inoltre istituita una Cabina di regia permanente, incaricata di monitorare in modo costante i risultati ottenuti.

Nel corso della firma, il Sindaco Massimo Zedda ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare al Prefetto Castaldo, il cui mandato scadrà il 31 dicembre. “Ringrazio il Prefetto per la proficua collaborazione, e il lavoro svolto nel territorio di competenza che comprende la Città metropolitana, il Sulcis Iglesiente e il Medio Campidano” ha detto Zedda. “Auguro il meglio al dott. Giuseppe Castaldo per il prosieguo della sua carriera a Roma. Saremo sempre riconoscenti nei suoi confronti per la sua disponibilità, proattività e sensibilità. Dimostrando una ineccepibile consapevolezza del senso dello Stato e un profondo rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali”.

