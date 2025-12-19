Auto in fiamme a Bono, intervento dei Vigili del fuoco

Paura nel tardo pomeriggio di ieri nel centro di Bono. Intorno alle 18.30 i Vigili del fuoco del distaccamento locale sono intervenuti in via Buccaidu per l’incendio di un’autovettura.
Il rapido intervento della squadra ha consentito di spegnere le fiamme in breve tempo, evitando che il rogo potesse estendersi agli edifici circostanti. Non si registrano feriti né persone coinvolte nell’episodio.
Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento.
