Masterchef, la sarda Jessica si ferma ad un passo dalla Masterclass

La concorrente sarda della nuova edizione di MasterChef Italia, Jessica, ha conquistato il grembiule grigio del Creative Test, arrivando a un passo dall’ingresso in Masterclass. Durante la prova iniziale ha presentato un piatto dal titolo ironico “Fregula con la U”, una fregola con capesante che ha convinto Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, ricevendo invece il no di Antonino Cannavacciuolo.

Nel Creative Test, Jessica ha poi cucinato un crudo di ricciola, interpretato come una tartare fresca arricchita da verdurine e frutta. Una proposta raffinata, ma che non ha convinto del tutto i giudici nel confronto finale. Nell’ultima scelta, infatti, la giuria ha preferito Franco, lasciando Jessica fuori dalla Masterclass per un soffio.

Nonostante l’eliminazione, il percorso della concorrente sarda è stato apprezzato per tecnica, identità e creatività, confermandosi degna portabandiera della Sardegna nel cooking show.

