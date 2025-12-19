Cagliari, omicidio coniugi via Ghibli: il figlio accusato rinviato a giudizio

Il prossimo 4 marzo si aprirà davanti alla Corte d’Assise di Cagliari il processo a carico di Claudio Gulisano, il quarantaquattrenne accusato del brutale omicidio dei propri genitori, Luigi Gulisano e Marisa Dessì, avvenuto nel dicembre dello scorso anno. Durante l’udienza preliminare svoltasi stamane, il giudice Marco Mascia ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla pm Rossana Allieri, mentre l’imputato è apparso in aula visibilmente provato, evitando ogni contatto visivo con il fratello Davide e gli altri familiari, costituitisi parte civile.

Le accuse a suo carico sono pesantissime: duplice omicidio pluriaggravato e frode informatica, quest’ultima legata al prelievo illecito di circa 20mila euro dai risparmi delle vittime effettuato tramite i servizi bancari online.

La ricostruzione investigativa colloca il delitto nella casa di famiglia in via Ghibli, nel Quartiere del Sole, dove i due pensionati sarebbero stati uccisi per soffocamento e strangolamento. Sebbene inizialmente si fosse ipotizzato l’uso di sostanze tossiche, le perizie medico-legali hanno confermato una dinamica violenta e diretta.

Secondo la Procura, il movente dell’atroce gesto sarebbe di natura puramente economica: l’uomo, oppresso dai debiti derivanti dal fallimento di un’attività commerciale precedentemente donatagli dal padre, avrebbe puntato all’eredità degli immobili di famiglia. A sostenere l’impianto accusatorio vi sono prove tecniche e visive giudicate schiaccianti, tra cui i tabulati telefonici e le immagini di videosorveglianza che smentirebbero l’alibi fornito dall’indagato.

