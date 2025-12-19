La dea bendata fa tappa ad Olbia: vinti oltre 23.000 euro al Lotto

Il fortunato scommettitore ha puntato sulla ruota di Napoli, riuscendo a realizzare una combinazione vincente composta da un terno e tre ambi

La dea bendata fa tappa in Gallura nell’ultimo concorso del Lotto. Le estrazioni di giovedì 18 dicembre hanno regalato una vincita importante a Olbia, dove un fortunato giocatore ha centrato un colpo da oltre 23.000 euro.

La giocata vincente è stata piazzata presso il punto vendita di Viale Venafiorita. Il fortunato scommettitore ha puntato sulla ruota di Napoli, riuscendo a realizzare una combinazione vincente composta da un terno e tre ambi. Una vincita che spicca nel bollettino regionale e che conferma il momento fortunato per l’Isola.

L’intero concorso di giovedì ha distribuito premi per un valore complessivo di 6,5 milioni di euro in tutta Italia. Dall’inizio del 2025, il montepremi totale erogato dal Lotto ha raggiunto la cifra astronomica di 1,24 miliardi di euro, consolidandosi come uno dei giochi più amati e seguiti dagli italiani.

