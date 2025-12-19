Pabillonis, trovato nell’abitazione familiare nonostante il divieto: 28enne arrestato

Dopo aver formalizzato la dinamica dei fatti, i Carabinieri hanno arrestato il giovane per l'inosservanza delle misure cautelari a cui era sottoposto

Durante la notte appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione di Pabillonis, affiancati dai colleghi di Gonnosfanadiga, sono intervenuti d’urgenza in un’abitazione del centro cittadino a seguito di una chiamata al numero di emergenza 112. La richiesta di soccorso segnalava la presenza abusiva di un uomo all’interno della casa familiare, in palese contrasto con i provvedimenti restrittivi precedentemente emessi dall’Autorità Giudiziaria.

Una volta sul posto, le forze dell’ordine hanno accertato che il soggetto, un operaio di 28 anni con precedenti di polizia, si era introdotto nell’appartamento verso le 22:00. Tale azione costituiva una diretta violazione sia della misura di allontanamento dalla casa familiare sia del divieto di avvicinamento alla vittima, entrambi stabiliti lo scorso agosto a tutela della persona offesa. Grazie alla prontezza dei militari, l’episodio è stato risolto in sicurezza, scongiurando danni fisici ai presenti.

Dopo aver formalizzato la dinamica dei fatti, i Carabinieri hanno arrestato il giovane per l’inosservanza delle misure cautelari a cui era sottoposto. L’uomo è stato successivamente trasferito in caserma e rinchiuso nella camera di sicurezza, dove è rimasto a disposizione della giustizia in attesa dell’udienza di convalida programmata per la mattinata odierna.

