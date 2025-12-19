Abbasanta, brutto incidente lungo la 131 Dcn: c’è un ferito grave

Il ferito è stato stabilizzato sul posto dal personale del 118 e trasferito d'urgenza in ospedale con l'assegnazione di un codice rosso

Un grave sinistro stradale ha scosso la mattinata di oggi lungo la Statale 131 Dcn. Erano circa le 8:20 quando, in prossimità del chilometro 3,300 nei pressi dello svincolo per Ghilarza, un’Audi e un motocarro Piaggio Porter sono rimasti coinvolti in un violento tamponamento. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo leggero, un uomo anziano, le cui condizioni sono apparse subito critiche.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Il ferito è stato stabilizzato sul posto dal personale del 118 e trasferito d’urgenza in ospedale con l’assegnazione di un codice rosso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbasanta per la messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata, insieme alle forze dell’ordine per i rilievi di rito.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: il tratto stradale interessato è rimasto interdetto alla circolazione per circa novanta minuti, sotto la supervisione delle squadre Anas, impegnate a ripristinare il normale flusso veicolare. Restano ancora da chiarire le cause precise che hanno portato alla collisione; le autorità sono attualmente al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell’impatto attraverso le testimonianze e i rilievi tecnici effettuati sul asfalto.

