Caprile, donate 100 magliette al Policlinico: “Grazie per la nascita di Edo” | Video

Un gesto di profonda gratitudine ha illuminato il reparto di Ginecologia e Ostetricia del Policlinico Duilio Casula, dove il portiere del Cagliari, Elia Caprile, ha voluto celebrare la nascita del suo primogenito Edoardo con una donazione speciale. Per ringraziare l’equipe medica che ha assistito la compagna Emily, il calciatore ha omaggiato il personale con cento maglie ufficiali, un riconoscimento per la dedizione e la cura ricevute durante tutto il percorso della maternità.

Il professor Stefano Angioni, alla guida del reparto, ha ripercorso le fasi del lieto evento spiegando che la neo-mamma “è stata seguita durante la gravidanza dalla ginecologa del Policlinico, Stefania Sanna ed è stata ricoverata a inizio travaglio. In sala parto è stata assistita dall’ostetrico Daniele Steri, dalla ginecologa Sanna e dall’anestesista Concetta Cocozza, con la consueta attenzione medica ed empatia sino alla nascita del piccolo, che è venuto alla luce in ottima salute. A dare le prime cure al piccolo è stato il dottor Luca Bianchini, pediatra di Patologia Neonatale e Nido sempre del Policlinico”.

L’iniziativa del numero uno rossoblù è stata accolta con grande entusiasmo dai sanitari. Secondo Angioni, l’atleta “ha voluto omaggiare l’equipe con questa donazione per l’esperienza positiva vissuta che riempie di orgoglio e gioia tutto il personale medico che quotidianamente lavora con professionalità e attenzione”. Anche il commissario straordinario dell’Aou di Cagliari, Vincenzo Serra, si è unito ai ringraziamenti definendo il dono “un riconoscimento importante alla qualità del reparto di Ginecologia e Ostetricia”.

Visibilmente emozionato per la nuova paternità, lo stesso Caprile ha voluto ribadire il legame nato con la struttura ospedaliera: “Ho ringraziato il reparto con queste cento magliette perché hanno fatto venire alla luce il mio primo figlio, Edoardo, e siamo stati molto contenti di come ci siamo trovati. Vi ringrazio di cuore”.

