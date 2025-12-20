Nuraminis, passi avanti nei lavori lungo la strada statale 131

Il ponte tra Nuraminis e Serramanna è stato sottoposto ai test di resistenza necessari per il collaudo statico, superati con successo

Il ponte situato tra Nuraminis e Serramanna ha superato con successo una fase cruciale per la sua messa in funzione. Nelle scorse ore, infatti, la struttura è stata sottoposta ai test di resistenza necessari per il collaudo statico, passaggio indispensabile per autorizzare la futura riapertura al traffico.

Questi accertamenti tecnici servono a monitorare come reagisce la struttura quando viene sollecitata dal massimo peso previsto. Per simulare tali condizioni, sul cavalcavia sono stati posizionati contemporaneamente sei mezzi pesanti, con carichi individuali oscillanti tra le 45 e le 49 tonnellate.

L’esito positivo delle prove rappresenta un passo avanti decisivo per la viabilità della zona. L’apertura definitiva al transito avverrà non appena sarà ultimato il nuovo tracciato della carreggiata principale, permettendo così di eliminare le attuali deviazioni che convogliano il traffico sulle strade complanari.

