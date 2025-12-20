Paura a Cagliari, accesa lite a Sant’Elia sfocia in coltellate e armi da fuoco

Il bilancio parla di due uomini rimasti gravemente feriti sull'asfalto: uno è stato raggiunto da un fendente, mentre l'altro è stato centrato da un proiettile

Serata di violenza nel quartiere cagliaritano di Sant’Elia, dove un durissimo scontro avvenuto in via Schiavazzi si è trasformato in un tentato duplice omicidio. Il silenzio della zona è stato squarciato da grida e colpi d’arma da fuoco, scatenando il panico tra gli abitanti che, allarmati dal frastuono, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Il bilancio del sangue parla di due uomini rimasti gravemente feriti sull’asfalto: uno è stato raggiunto da un fendente, mentre l’altro è stato centrato da un proiettile. I soccorritori del 118, giunti d’urgenza sul posto, hanno stabilizzato i due coinvolti prima di trasportarli a sirene spiegate verso il pronto soccorso dell’ospedale Brotzu. Entrambi sono stati ricoverati con la massima urgenza in codice rosso e, data la profondità delle lesioni riportate, rimangono sotto stretta osservazione medica in condizioni critiche.

L’area della sparatoria è stata prontamente isolata per permettere i rilievi tecnici. Gli agenti della Polizia e i Carabinieri stanno lavorando congiuntamente per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi e individuare le motivazioni dietro questa brutale aggressione. Le indagini proseguono a ritmo serrato, setacciando la zona alla ricerca di testimonianze o filmati di videosorveglianza che possano fare luce sulla dinamica della lite.

