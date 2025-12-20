Sestu, fabbricava materiale pirotecnico artigianale: 37enne arrestato

Durante la notte appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione di Sestu hanno inferto un duro colpo al mercato clandestino dei fuochi d’artificio. L’operazione ha portato all’arresto in flagranza di un commerciante di 37 anni, residente nell’area metropolitana di Cagliari e già conosciuto dagli archivi delle forze dell’ordine per precedenti specifici.

L’intervento è il coronamento di una meticolosa attività di intelligence territoriale. Grazie a pedinamenti, appostamenti e un monitoraggio costante, i militari sono riusciti a individuare un magazzino utilizzato dall’uomo come deposito. Dopo aver atteso il momento più sicuro per agire, i Carabinieri hanno fatto scattare la perquisizione, sorprendendo l’indagato con un carico esplosivo estremamente pericoloso.

All’interno del deposito i militari hanno recuperato circa 50 chilogrammi di prodotti pirotecnici illeciti, tra cui figuravano bombe carta artigianali di varie tipologie e grammature, candelotti, razzi, batterie di fuochi ad alta intensità e numerosi altri dispositivi esplosivi. Durante l’ispezione è stata inoltre sequestrata la somma di 255 euro in contanti, che gli inquirenti ritengono essere l’incasso maturato attraverso il commercio abusivo.

A causa dell’estrema instabilità e del concreto pericolo di scoppio degli ordigni realizzati manualmente, l’intero carico è stato trasferito con estrema cautela in un ambiente sicuro e idoneo. Il materiale è stato affidato a personale specializzato in attesa delle operazioni di distruzione controllata, necessarie per neutralizzare definitivamente ogni rischio per la pubblica incolumità.

L’uomo deve rispondere dei reati di fabbricazione e detenzione abusiva di sostanze esplodenti. Una volta concluse le procedure burocratiche in caserma, il trentasettenne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Uta, dove resterà a disposizione dei magistrati competenti.

