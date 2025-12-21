Quartu Sant’Elena, lavori sull’acquedotto del litorale: previsti disagi

L'intervento di Abbanoa è programmato per lunedì 22 dicembre e interesserà la zona costiera tra Quartu Sant’Elena e Villasimius

Disagi idrici in vista per la fascia costiera sudorientale della Sardegna. Per la giornata di lunedì 22 dicembre 2025 i tecnici di Abbanoa hanno programmato un intervento di manutenzione sull’acquedotto Sudorientale, infrastruttura che serve il territorio compreso tra Quartu Sant’Elena e Villasimius.

I lavori interesseranno un tratto di condotta del diametro di un metro situato nei pressi di via Lungolago Simbirizzi, in territorio quartese. Per consentire l’esecuzione dell’intervento sarà necessaria la sospensione temporanea dell’erogazione idrica in diverse località.

Lo stop coinvolgerà la frazione di Sant’Isidoro nel comune di Quartucciu, le zone di Is Meris, Capitana, Baia Azzurra, Bruncu Gattus e Is Stellas nel territorio di Quartu Sant’Elena, l’area di Genn’e Mari a Maracalagonis e, infine, le località di Capo Boi, Piscadedus e Crucuris nel comune di Villasimius. L’avvio dei lavori è previsto intorno alle ore 9 del mattino, con una durata stimata fino alle 18.

“Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo” fa sapere Abbanoa. “Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24”.

Il gestore segnala inoltre che, al momento della riattivazione del servizio, l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida, un fenomeno legato allo svuotamento e al successivo riempimento delle tubazioni.

