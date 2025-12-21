Cagliari-Pisa, le formazioni ufficiali: riecco Mina, sorpresa Kilicsoy

L’ora della verità per il Cagliari di Fabio Pisacane scatta alle 12.30, quando all’Unipol Domus arriva il Pisa di Alberto Gilardino per uno scontro diretto che pesa come un macigno nella corsa salvezza. Una partita che vale doppio, perché un successo permetterebbe ai rossoblù di prendere ossigeno e mettere distanza dalla zona retrocessione, mentre un passo falso rischierebbe di rimettere tutto in discussione.

Per un appuntamento così delicato, il tecnico rossoblù sceglie di cambiare assetto tattico e torna alla difesa a quattro. Al centro del reparto arretrato Mina e Rodriguez, mentre fuori resta Luperto. Sugli esterni agiranno Obert a sinistra e Palestra a destra. In mezzo al campo Pisacane punta su equilibrio e dinamismo, affidandosi a Deiola, Adopo e Folorunsho. Davanti, il peso dell’attacco sarà sulle spalle della coppia formata da Kilicsoy ed Esposito supportati da Gaetano.

Le formazioni ufficiali

Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Mina, Rodriguez, Obert, Palestra; Adopo, Deiola, Folorunsho; Gaetano; Kilicsoy, Esposito.

All. Pisacane

Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Meister.

All. Gilardino

