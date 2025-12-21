Cagliari-Pisa, il rigore per i toscani fa discutere

Proteste rossoblù attorno al rigore concesso al Pisa nella sfida contro il Cagliari. L’arbitro Francesco Fourneau non ha avuto esitazioni nel indicare il dischetto per un presunto fallo di mano di Michel Adopo all’interno dell’area di rigore, una decisione che ha immediatamente scatenato le proteste della squadra rossoblù.

Dalle immagini, però, la dinamica dell’azione appare tutt’altro che chiara. Il pallone, infatti, colpisce Adopo da distanza ravvicinata e sembra impattare prima sul corpo del centrocampista francese per poi finire sul braccio, in una situazione che avrebbe meritato quantomeno un approfondimento tecnologico. Un contatto ravvicinato e non facilmente evitabile, che oltretutto per quanto scomposto fosse il braccio di Adopo vede prima un rimbalzo sul corpo.

A sorprendere è soprattutto la mancata revisione al Var. Nonostante le immagini a disposizione, la sala di controllo non è intervenuta per richiamare l’arbitro a una on field review, lasciando invariata una decisione che ha inciso in modo pesante sull’andamento del match. Così dal dischetto Matteo Tramoni ha portato avanti il Pisa.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it