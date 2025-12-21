Cagliari-Pisa 2-2, le pagelle: Folo scatenato e sfortunato, Kilicsoy pronto

Il Cagliari non va oltre il pareggio contro il Pisa. Delusione per i rossoblù che dopo l’iniziale svantaggio erano passati al comando della gara, ma il definitivo 2-2 è arrivato su una distrazione nel finale. Le pagelle:

Caprile 6,5: Alcune parate importanti, nonostante non abbia compiuto dei miracoli alla Sant’Elia. Ma prova decisamente positiva.

Mina 5,5: Qualche leggerezza di troppo, poi però con Rodriguez affina subito una buona intesa. Non al 100% e fisicamente appare in affanno.

Rodriguez 5,5: Il ragazzo si sta rivelando il figlioccio di Mina, cattivo e attento. Ma all’89’ si fa sorprendere da Moreo e questo sporca una buona prestazione per tutto il resto della gara.

Obert 5: In grande difficoltà sul suo lato, dove il Pisa passa sempre troppo facilmente. (46′ Idrissi 5,5: Parte bene contrastando meglio di Obert il pericoloso Touré, ma all’89’ lascia troppo spazio a Leris per il cross che porta al 2-2).

Palestra 6: Si propone spesso sulla destra, soprattutto nel primo tempo. Non trova la giocata giusta per incidere ma si spende molto partendo inizialmente da terzino basso.

Adopo 5,5: Il fallo da rigore presenta una dinamica dubbia, ma in generale partita sottotono. (55′ Zappa 6,5: Entra e offre subito un cross al bacio per Folorunsho).

Deiola 6: Prosegue nel suo buon momento di forma e si spende tanto per bilanciare le uscite di Folorunsho.

Folorunsho 7: Grande presenza in entrambe le fasi, sfortunatissimo in occasione del gol quando colpisce il palo con la gamba ed è costretto ad arrendersi. (62′ Mazzitelli 6: Entra bene e con personalità. Nessuna giocata degna di nota, ma la volontà di incidere c’è).

Esposito 5,5: Propone alcuni passaggi importanti in verticale, trovando corridoi difficilissimi. Ma è poco incisivo e spesso non riesce a capirsi con i compagni di reparto.

Gaetano 6,5: Propositivo e cattivo, sembra aver trovato definitivamente la mentalità giusta. Del reparto offensivo è decisaente l’anima di giornata. (82′ Cavuoti sv)

Kilicsoy 7: Se si confermasse a questi livelli il Cagliari avrebbe risolto il problema centravanti. Letale quando protegge palla e si gira per scagliare il suo destro. Presto per cantare vittoria con lui, ma se trova continuità nelle prestazioni può cambiare la stagione di tutta la squadra. (82′ Borrelli sv)

Pisacane 6: La risolve ancora una volta con i cambi e dimostra un clamoroso miglioramento nella lettura delle partite. Le sue scelte, spesso spiazzanti, stanno però diventando un fattore positivo. Oggi centra Kilicsoy dal primo, Rodriguez e non Luperto, l’ingresso di Idrissi e Zappa a inizio ripresa. Commette forse un unico fatale errore: togliere un Kilicsoy da sogno per un Borrelli reduce da una settimana complicata. Il risultato è che la squadra fatica a stare alta e il Pisa schiaccia i rossoblù fino al pari.

