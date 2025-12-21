Desulo, in casa un laboratorio della droga: arrestato

Un vero e proprio laboratorio artigianale per la lavorazione e il confezionamento della droga, nascosto tra le mura di un’abitazione nel pieno centro abitato di Desulo. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione locale nel corso di una perquisizione domiciliare d’iniziativa che, nella mattinata del 18 dicembre, ha portato all’arresto di un 28enne del posto, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine.

All’interno dell’appartamento i militari hanno rinvenuto e sequestrato oltre 4 chilogrammi di marijuana, suddivisi in numerosi involucri trasparenti di varie dimensioni, oltre a 8 grammi di hashish e 6 grammi di cocaina. Insieme alla sostanza stupefacente sono stati trovati un bilancino di precisione, una bilancia digitale e una consistente quantità di materiale utilizzato per il taglio, la pesatura e il confezionamento delle dosi destinate allo spaccio.

L’abitazione si presentava in uno stato di evidente disordine, con tavoli e ripiani occupati da bustine vuote, ritagli di cellophane, residui di droga e strumenti per la lavorazione sparsi in più stanze. Un quadro che, secondo i Carabinieri, non lasciava spazio a dubbi: l’intero appartamento era stabilmente adibito all’attività di preparazione della droga, svolta senza particolari accorgimenti nonostante la collocazione nel cuore del paese.

Il giovane è stato immediatamente dichiarato in stato di arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto inizialmente agli arresti domiciliari. Successivamente, dopo la convalida dell’arresto, nei suoi confronti sono state applicate le misure dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

