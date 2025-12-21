Quartu Sant’Elena, nuovi attraversamenti rialzati: si inizia in via Fiume

Nuovi interventi per rendere le strade più sicure e a misura di pedone a Quartu Sant’Elena. L’Amministrazione comunale ha deciso di investire ulteriori risorse pubbliche nella mobilità dolce, con l’obiettivo di ridurre il numero di incidenti stradali e di investimenti, migliorando al tempo stesso la qualità degli spazi urbani. Un impegno che affianca alle opere infrastrutturali anche la necessità di continuare a lavorare sull’educazione stradale, in particolare tra i più giovani.

I lavori prenderanno il via lunedì 22 dicembre e interesseranno via Fiume, uno degli assi più trafficati della città. Sono previsti due nuovi attraversamenti pedonali rialzati: il primo in prossimità dell’incrocio con via Generale dalla Chiesa, il secondo più vicino alla rotonda del Margine Rosso, poco oltre la fine del parco di Quartello. Si tratta di punti strategici lungo un lungo rettilineo che conduce verso il centro cittadino, dove la velocità dei veicoli rappresenta da tempo una criticità.

L’intervento su via Fiume rientra in una strategia più ampia. L’Amministrazione ha già annunciato che, una volta conclusi questi lavori, opere analoghe verranno realizzate in altre zone della città dove sono state riscontrate situazioni di potenziale pericolo. L’obiettivo è quello di trasformare progressivamente la strada in uno spazio condiviso, pensato prima di tutto per le persone, dove muoversi a piedi sia normale, sicuro e piacevole.

“Come Amministrazione stiamo dedicando un’attenzione crescente alla mobilità dolce, mettendo al centro chi si sposta a piedi e in modo sostenibile”, spiega l’assessora comunale alla Mobilità e ai Trasporti, Elisabetta Atzori. “Gli attraversamenti rialzati aumentano la visibilità dei pedoni e favoriscono una naturale moderazione della velocità dei veicoli”.

Un impegno destinato a proseguire. “L’intervento su via Fiume non sarà isolato – aggiunge l’esponente della Giunta Milia – perché analoghe opere sono già programmate anche in viale Colombo e in via Marconi. I lavori saranno organizzati per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e accompagnati da un’adeguata segnaletica verticale e orizzontale”.

