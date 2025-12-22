Sorradile, approfittano della nebbia per rubare armi e munizioni: 3 arresti

Un’operazione ad alto impatto dei Carabinieri di Oristano ha portato alla cattura di tre individui, tra cui un minore, responsabili di un audace furto in un’abitazione di Sorradile. L’episodio, avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 dicembre ma divulgato solo oggi, ha visto i malviventi approfittare della fitta nebbia per scardinare e asportare un intero armadio blindato colmo di armi regolarmente detenute da un pensionato. Per la fuga, la banda ha utilizzato un’utilitaria a noleggio con la targa occultata, sperando di far perdere le proprie tracce tra le vie del centro storico.

Il piano è però fallito grazie alla pronta reazione dei militari di Ghilarza e dei “Cacciatori di Sardegna” di Abbasanta, già impegnati in un servizio di controllo del territorio. Ne è scaturito un pericoloso inseguimento ad alta velocità lungo le strade secondarie della zona, culminato in territorio di Ottana dopo una serrata caccia all’uomo che ha visto l’impiego di ben 25 carabinieri.

La perquisizione del veicolo ha rivelato un arsenale inquietante: oltre alla cassaforte appena rubata, i militari hanno rinvenuto una pistola clandestina con matricola abrasa pronta al fuoco, maschere realistiche in silicone, ricetrasmittenti, pugnali e attrezzi professionali per lo scasso, come mole elettriche e binocoli. Il materiale recuperato conferma la pericolosità e l’organizzazione del gruppo, che si muoveva con una dotazione tipica delle rapine di alto profilo.

L’operazione si è conclusa con il trasferimento in carcere a Massama per i due maggiorenni, residenti a Silius e Siurgus Donigala, mentre il minorenne è stato condotto al centro di prima accoglienza di Sassari. I tre devono ora rispondere di una lunga serie di capi d’imputazione, che vanno dal furto aggravato al porto di armi clandestine, fino al possesso di strumenti atti allo scasso e contraffazione di targa.

