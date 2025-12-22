Arzachena, auto si ribalta lungo la carreggiata: conducente elitrasportato

Poco dopo l’una di notte, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Arzachena sono accorsi lungo la Statale 133bis, nei pressi della frazione di Ruoni, a causa di un grave sinistro stradale. Un’autovettura, per motivi ancora al vaglio delle autorità, ha perso stabilità ribaltandosi completamente al centro della carreggiata.

L’intervento dei soccorritori è stato fondamentale per liberare il conducente, rimasto intrappolato tra le lamiere dell’abitacolo. Una volta estratto, l’uomo è stato affidato d’urgenza al personale dell’Areus, che ha provveduto al suo trasferimento immediato in ospedale tramite elisoccorso.

Fortunatamente, l’incidente non ha visto il coinvolgimento di altri mezzi o persone. Oltre alle squadre di soccorso tecnico e sanitario del 118, sul luogo dell’impatto sono giunti anche i Carabinieri per effettuare i rilievi necessari e gestire la sicurezza della viabilità durante le operazioni di salvataggio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it