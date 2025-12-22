Pil in crescita del +1,3% in Sardegna, l’Isola è seconda solo alla Sicilia

La Sardegna si posiziona ai vertici della ripresa economica italiana, facendo segnare un incremento del Prodotto interno lordo reale pari all’1,3%. Secondo le rilevazioni più recenti fornite dall’Istat per l’annualità 2024, l’Isola conquista la medaglia d’argento per dinamismo produttivo, venendo superata esclusivamente dalla Sicilia, che guida la classifica nazionale con un balzo dell’1,8%. Questo exploit sardo non solo migliora le precedenti proiezioni elaborate dalla Svimez, che si erano fermate a uno 0,9%, ma trova piena conferma anche nelle statistiche sul valore aggiunto presentate da Unioncamere pochi mesi fa.

La geografia della crescita vede le due isole maggiori dominare la scena, seguite a breve distanza da un gruppo di regioni che include Lazio e Lombardia, entrambe stabili sull’1,2%. Poco più indietro si attestano la Valle d’Aosta e il Piemonte, forti di un progresso dell’1,1%, mentre il Friuli-Venezia Giulia e la Basilicata chiudono la fascia alta della graduatoria con un tondo 1%. Questi territori sono riusciti a mantenere un ritmo superiore alla media nazionale, che per l’anno di riferimento si è attestata su un più modesto 0,7%.

Sul versante opposto della classifica si trovano invece quelle aree che hanno faticato a tenere il passo con il resto del Paese. La Toscana e la Provincia autonoma di Trento hanno fatto registrare variazioni positive contenute allo 0,5%, mentre il dato più basso dell’intera penisola è stato rilevato in Emilia Romagna, dove la crescita del volume d’affari regionale si è fermata a un marginale 0,2%. Il quadro d’insieme restituisce quindi un’Italia a due velocità, dove però il Mezzogiorno insulare dimostra una vitalità economica inaspettata e superiore ai tradizionali motori industriali del Nord.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it